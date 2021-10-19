Соседка убитой в Вологде школьницы рассказала о ее семье

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Соседка убитой в Вологде школьницы Екатерина Соколова рассказала, что девочка росла в неблагополучной семье. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Дети были предоставлены сами себе, и в семье были проблемы, об этом все знали. Соседи говорили, что не раз видели, как в квартиру Жаворонковых приезжали сотрудники из органов опеки. Почему дети продолжали жить с мамой, я не знаю", – рассказала Соколова.

По ее словам, женщина пыталась устроить личную жизнь, часто пила и гуляла. Постоянного места работы она не имела. Соседка при этом уточнила, что дети никогда не жаловались на избиение матерью.

У погибшей девочки остался брат, обучающийся в шестом классе. По наблюдениям Соколовой, он пытался заработать деньги, чтобы накормить весь дом, поскольку дети часто оставались одни.

Накануне в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке в Вологде было обнаружено тело девятилетней девочки. По данным следствия, 16 октября она встретила на улице незнакомую женщину, которая заманила ее в свою квартиру, после чего совершила убийство. Поиски ребенка начались только спустя сутки, поскольку мать школьницы думала, что та находится у бабушки.

По данному факту Следственный комитет возбудил три уголовных дела: по факту убийства, халатных действий органов системы профилактики, а также оставления в опасности.

Подозреваемую задержали в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после того, как работники вызвали скорую к пытавшейся отравиться таблетками женщине.

По словам детского омбудсмена Вологодской области Ольги Смирновой, подозреваемая состоит на учете в психоневрологическом диспансере и до этого была лишена родительских прав в отношении двух своих детей.

