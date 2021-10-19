Сосед подозреваемой в убийстве ребенка в Вологде рассказал о ней

В Вологде нашли мертвой 9-летнюю девочку, которая 16 октября вышла из дома и не вернулась. По записям с камер видеонаблюдения оперативникам удалось установить, что в день исчезновения ребенка сопровождала местная жительница. Предположительно, она заманила девочку к себе домой, где и расправилась с ней. Затем женщина покинула регион. Рассказываем, что известно о происшествии.



Искали всеми силами

Фото: СК РФ

Утром 16 октября в Вологде 9-летняя девочка вышла из дома на улице Воровского. Обратно она уже не вернулась. Семья забеспокоилась только на следующий день ближе к обеду, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Мать девочки думала, что она находится у бабушки, добавили в ведомстве.

К поискам ребенка подключились полиция, сотрудники Следственного комитета, спасатели и волонтеры. Всего задействовали свыше 640 человек, 4 кинологических расчета и более 80 единиц техники, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

Во время поисков 18 октября волонтеры сначала нашли рюкзак, с которым, предположительно, была девочка. Вечером того же дня ребенка обнаружили мертвым в квартире одной из местных жительниц. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Жители Вологды организовали стихийные мемориалы у ее дома и рядом с местом, где произошла трагедия.

В убийстве заподозрили женщину 1981 года рождения, которую задержали 18 октября в Карелии, отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Вологодской области. По данным ведомства, именно она встретила девочку на улице 16 октября. Тело ребенка нашли дома у подозреваемой во время обыска.





из сообщения СУ СК РФ по Вологодской области Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру, расположенную в переулке Долгом, где совершила ее убийство, после которого скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона.

Вместе с погибшей девочкой подозреваемая увела и ее сверстницу, добавили в СК. По данным следствия, женщина купила им сладостей и привела к себе в квартиру. Позже одну из девочек она решила отпустить, а вторую оставила у себя.



Фото: МЧС России

В Карелии подозреваемая оказалась после того, как медики сняли ее с поезда Санкт-Петербург – Мурманск. Она отравилась неизвестными таблетками. Примечательно, что этот поезд не идет через Вологду, поэтому сейчас устанавливается, как женщина туда попала, а также где и с какой целью на него села.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, а также о предъявлении обвинения. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой, подозреваемая была на учете в психоневрологическом диспансере и лишена родительских прав в отношении двух своих детей. "Полагаю, что она не осознавала, что делала, раз у нее расстройство", – сказала Смирнова.

Омбудсмен также заявила, что погибшая девочка жила в неблагополучной семье. По словам Смирновой, мать ребенка злоупотребляет алкоголем. При этом погибшая состояла на внутришкольном учете и в подразделении по делам несовершеннолетних. Смирнова добавила, что в семье есть старший ребенок. Его изъяли, поскольку мама во время приезда полиции была пьяна, а в квартире находились посторонние люди, заключила омбудсмен.

Из-за условий жизни погибшей девочки СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении органов профилактики, которые не обратили внимания на опасное положение ребенка в семье. Еще одно уголовное дело по статье об оставлении в опасности заведено на мать погибшей.



"Была неадекватная"

Фото: телеграм-канал SHOT

Раскрыть преступление помогли не только камеры видеонаблюдения, но и девочка, которую женщина завела к себе в квартиру вместе с погибшей, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда". По данным источников издания, она запомнила номер квартиры и строящийся под окном дом из белого и красного кирпича. Правоохранители срочно приехали на место, подходящее под описание, где и нашли тело ребенка.

Сосед подозреваемой в убийстве рассказал журналистам РЕН ТВ, что женщина не отличалась нормальным поведением.





сосед подозреваемой в убийстве ребенка в Вологде Просто была неадекватная. Кричала, стучала.

Местная жительница Виктория Масанская рассказала "Известиям", что подозреваемая в убийстве якобы недавно приставала со странными расспросами к ее дочери.

"Дочь в пятницу шла из магазина, когда она к ней подошла с вопросом: "А у тебя понос бывает или нет?" Девочка разговаривать с женщиной не стала. Она еще спрашивала возраст, в каком классе учится, но дочь не ответила. А потом встретился знакомый мужчина и проводил дочь домой", – поделилась Масанская.





Виктория Масанская жительница Вологды Получается, она вообще по всем районам ходила. И там еще дальше комментарии в интернете, что она детей чужих хотела с детского садика забрать.

Одна из местных жительниц написала в группе "Подскажите Вологда" в соцсети "ВКонтакте", что якобы от рук подозреваемой недавно едва не пострадала и ее семья.

"Наши старшие дети учились в одном классе. Эта женщина больна на голову, у нее есть справка. Она хотела на прошлой неделе увести моих детей из садика, заявление в полицию уже написано", – отметила она.

По данным СМИ, подозреваемая в убийстве многие годы постоянно обращалась в полицию со всевозможными жалобами и заявлениями. В частности, на то, что ей якобы поступают подозрительные звонки с угрозами. В 2016 году, предположительно, она пожаловалась, что некая женщина порезала руку ее дочери бритвой. Однако никакого подтверждения это сообщение не нашло.

