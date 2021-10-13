В Новосибирске машины провалились в яму с кипятком

13:56
Фото: телеграм-канал "Подъем"
В Новосибирске два автомобиля Toyota и Nissan провалились в яму с кипятком. Инцидент произошел на парковке рядом с улицами Фрунзе и Семьи Шамшиных, сообщает "Газета.ру".
Кроме того, в провале одним колесом застрял кроссовер Lexus. По предварительной информации, в припаркованных машинах людей не было.
В Сибирской генерирующей компании рассказали, что обвал произошел из-за прорыва трубопровода, который также привел к отключению воды в некоторых домах города.
"Ответственность компании застрахована, ущерб будет компенсирован автовладельцам. В настоящее время поврежденный участок отключен, в контуре отключения 21 многоквартирный дом и 3 больницы", – говорится в сообщении.
В компании также уточнили, что владельцы пострадавших машин пока не обращались за помощью.
Ранее сообщалось, что в центре Ростова-на-Дону забили сразу два коммунальных фонтана. Из-за прорыва трубопровода вода вырывалась из-под земли.
В Новосибирске две машины застряли в яме с кипятком
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: