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Происшествия

13:56

В Новосибирске машины провалились в яму с кипятком

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Новосибирске два автомобиля Toyota и Nissan провалились в яму с кипятком. Инцидент произошел на парковке рядом с улицами Фрунзе и Семьи Шамшиных, сообщает "Газета.ру".

Кроме того, в провале одним колесом застрял кроссовер Lexus. По предварительной информации, в припаркованных машинах людей не было.

В Сибирской генерирующей компании рассказали, что обвал произошел из-за прорыва трубопровода, который также привел к отключению воды в некоторых домах города.

"Ответственность компании застрахована, ущерб будет компенсирован автовладельцам. В настоящее время поврежденный участок отключен, в контуре отключения 21 многоквартирный дом и 3 больницы", – говорится в сообщении.

В компании также уточнили, что владельцы пострадавших машин пока не обращались за помощью.

Ранее сообщалось, что в центре Ростова-на-Дону забили сразу два коммунальных фонтана. Из-за прорыва трубопровода вода вырывалась из-под земли.

В Новосибирске две машины застряли в яме с кипятком

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