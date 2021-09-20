В Ростове-на-Дону забили сразу два коммунальных фонтана

В центре Ростова-на-Дону забили сразу два коммунальных фонтана. Из-за прорыва трубопровода вода стала вырываться из-под земли. Причем, напор был такой, что сдвинул крышки канализационных люков.

Кроме того, в городе идет сильный дождь, и ливневки не справляются. Как сообщили местные жители, воды на улице уже по щиколотку, и она продолжает прибывать.

При этом, по их словам, ремонтные бригады на помощь не спешат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.