Москвичи смогут наблюдать суперлуние благодаря небольшому количеству облаков

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Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть суперлуние благодаря безоблачному небу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, конечно, погода антициклональная, особенно утром, облаков будет немного, поэтому все условия для отличного наблюдения этого явления", – отметил синоптик.

Ранее стало известно, что полное затмение Луны жители Земли смогут наблюдать 26 мая. По словам астрономов, каждое полушарие нашей планеты может видеть такое явление не чаще, чем раз в 12 лет.

Затмение суперлуны в этом году будет наблюдаться в среду с 12:45 до 15:53 по московскому времени.

В России затмение смогут увидеть жители Дальнего Востока, Хабаровского и Приморского краев, а также Камчатки и Чукотки.