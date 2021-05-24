Ученый рассказал о лунном затмении 26 мая

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26 мая произойдут перигей (нахождение спутника в ближайшей к Земле точке), полнолуние и полное затмение Луны. Последнее при этом можно будет увидеть невооруженным глазом, однако помешать этому может дождливая погода, рассказал РИА Новости профессор Университета Кенхи Евгений Зубко.

"Затмение формально будет полным. То есть в какой-то момент вся поверхность Луны погрузится в земную тень. Однако продолжительность полной фазы невелика, всего 20 минут", – пояснил он, добавив, что днем астрономическое явление увидеть сложнее, но все же это возможно.

Увидеть затмение можно будет в 14:14 мск. А в вечерние часы его смогут наблюдать жители Хабаровского и Приморского края, Камчатки, Чукотки и других территорий Дальнего Востока.

Ученый добавил, что затмение происходит 2–3 раза в год, его научная ценность ограниченна, однако именно благодаря ему древние греки сделали вывод о шарообразной форме Земли, поэтому "плоскоземельщикам" он рекомендовал обязательно понаблюдать за затмением.

14 мая мимо земли на расстоянии в 15 раз больше расстояния до Луны пролетел астероид размером, превышающим пирамиду Хеопса. По словам ведущего научного сотрудника Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгия Гончарова, подобные небесные тела неопасны для Земли, поскольку на подобном расстоянии летают миллионы астероидов, из которых сотни тысяч известны. Он пояснил, что ближе Луны обычно пролетают астероиды меньшего размера.

