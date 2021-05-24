Ученый рассказал о лунном затмении 26 мая

Фото: ТАСС/AP/Dmitri Lovetsky
26 мая произойдут перигей (нахождение спутника в ближайшей к Земле точке), полнолуние и полное затмение Луны. Последнее при этом можно будет увидеть невооруженным глазом, однако помешать этому может дождливая погода, рассказал РИА Новости профессор Университета Кенхи Евгений Зубко.
"Затмение формально будет полным. То есть в какой-то момент вся поверхность Луны погрузится в земную тень. Однако продолжительность полной фазы невелика, всего 20 минут", – пояснил он, добавив, что днем астрономическое явление увидеть сложнее, но все же это возможно.
Увидеть затмение можно будет в 14:14 мск. А в вечерние часы его смогут наблюдать жители Хабаровского и Приморского края, Камчатки, Чукотки и других территорий Дальнего Востока.
Ученый добавил, что затмение происходит 2–3 раза в год, его научная ценность ограниченна, однако именно благодаря ему древние греки сделали вывод о шарообразной форме Земли, поэтому "плоскоземельщикам" он рекомендовал обязательно понаблюдать за затмением.
14 мая мимо земли на расстоянии в 15 раз больше расстояния до Луны пролетел астероид размером, превышающим пирамиду Хеопса. По словам ведущего научного сотрудника Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгия Гончарова, подобные небесные тела неопасны для Земли, поскольку на подобном расстоянии летают миллионы астероидов, из которых сотни тысяч известны. Он пояснил, что ближе Луны обычно пролетают астероиды меньшего размера.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: