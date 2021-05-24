Затмение Суперлуны, встречающееся раз в 12 лет, произойдет 26 мая

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Полное затмение Луны жители Земли смогут наблюдать 26 мая. По словам астрономов, каждое полушарие нашей планеты может видеть такое явление не чаще, чем раз в 12 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Уточняется, что затмение так называемой Суперлуны в этом году будет наблюдаться в среду с 12:45 до 15:53 мск.
"Каждое двенадцатое затмение приходится на суперлуние. Раз в 12 лет жители одного полушария (Северного или Южного) могут наблюдать это событие при условии хорошей погоды", – пояснили в планетарии.
В России затмение смогут увидеть жители Дальнего Востока. На территории Хабаровского и Приморского краев, а также Камчатки и Чукотки вечером будет видна полная фаза. На западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии также будут видны полные и частичные фазы.
Ранее ученый рассказал о лунном затмении 26 мая. По его словам, в какой-то момент вся поверхность Луны погрузится в земную тень. Однако продолжительность полной фазы невелика, всего 20 минут.
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