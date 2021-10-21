СК попросил арестовать подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде

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Следствие ходатайствует об аресте подозреваемой в убийстве девятилетней девочки в Вологде. Ходатайство суд рассмотрит 21 октября, сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

"В Вологодский городской суд поступило постановление органов следствия о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой в убийстве", – говорится в сообщении.

Судебное заседание назначили на 10:00.

В понедельник, 18 октября, в квартире пятиэтажки в Долгом переулке Вологды было обнаружено тело девятилетней девочки. По данным следствия, 16 октября она встретила на улице незнакомую женщину, которая заманила ее в свою квартиру, после чего убила.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела: по факту убийства, халатных действий органов системы профилактики, а также оставления в опасности.

Подозреваемую задержали в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после того, как работники вызвали скорую к пытавшейся отравиться таблетками женщине. По словам детского омбудсмена Вологодской области, подозреваемая состоит на учете в психоневрологическом диспансере и до этого была лишена родительских прав в отношении двух своих детей.

