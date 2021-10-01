На Гавайях проснулся один из самых мощных вулканов

На Гавайях начал извержение один из самых мощных вулканов в мире. Остывшее озеро лавы превратилось в огненного монстра.

Извержение сопровождается серией землетрясений. Лава пока находится в пределах кратера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.