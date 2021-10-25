Пожар произошел на складе в Нижнем Новгороде

15:52
Фото: МЧС России
Крупный пожар произошел на складе запчастей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Там уточнили, что сообщение о пожаре на улице Зеленхозовской, доме 4А, поступило в экстренные службы в 14:35 по московскому времени.
"В 15:14 пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, произошло обрушение ангара по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается", – заявили в МЧС.
В тушении возгорания задействованы 23 спасателя и 11 единиц техники.
Ранее пожар произошел на складе с изоляционными материалами в ТиНАО. Огонь тушили с земли и воздуха.
Вертолет доставил на место происшествия 50 тонн воды, совершив 10 сбросов. Также в тушении участвовали более 100 человек и 40 единиц техники.
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