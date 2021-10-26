Следователи нашли водителя, который подвозил Светлану Светличную 22 октября

Следователи нашли водителя, который подвозил актрису Светлану Светличную 22 октября. Сейчас его опрашивают.

Уточняется, что актриса перестала выходить на связь еще 21 октября. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил докладывать ему об обстоятельствах исчезновения Светличной.

Ее ищут также 42 волонтера "Лизы Алерт". За сутки они расклеили более 2 тысяч листовок, обзвонили многие медицинские центры и отделы полиции Москвы и Подмосковья. Пешие группы прошли более 30 километров.

Светлане Светличной 81 год. Она снялась во многих фильмах, в том числе "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".

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