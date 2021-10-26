Хлопок газа произошел в жилом доме в подмосковном Видном

16:22
Фото: mosobl.sledcom.ru
В пятиэтажном жилом доме в подмосковном Видном произошел хлопок газа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.
"В 13.27 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в городском округе Ленинский, улица Советская, дом 14, квартира 61", – говорится в сообщении.
Как уточняется, на месте работают специалисты. Обстоятельства происшествия выясняются.
Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что бригада скорой помощи осматривает восемь человек, в том числе пятерых детей. По предварительным данным, госпитализация им не требуется.
Накануне взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах. По версии следствия, хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.
Прокуратура начала проверку после хлопка газа в доме в Видном
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