Эксперт назвал возможные причины последних ЧП с газом в жилых домах

26 октября, 21:02
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн объяснил, с чем могут быть связаны последние громкие ЧП с газовым оборудованием в домах, передает РИА Новости.
По мнению специалиста, одна из возможных причин – позднее начало отопительного сезона с учетом сильного похолодания по стране.
"Самый простой и самый дешевый способ (согреться. – Прим. ред.) – включить духовку или конфорки. Это старо как мир, и в начале отопительного сезона утечки газа, взрывы – это заурядное явление", – заявил Гофштейн.
Эксперт предположил, что властям следует ориентироваться не на нормы по включению отопления, а на фактическую его необходимость.
Гофштейн добавил, что утечки газа и последующие взрывы могут быть следствием человеческого фактора и ошибок в эксплуатации газового оборудования.
Бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей напомнил, что при утечке газа следует закрыть газовые краны, открыть окна, а также не пользоваться электричеством и не зажигать огонь.
Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Видном. Еще один аналогичный инцидент произошел в Балтийске в Калининградской области.
Неправильное подключение газовой плиты могло стать причиной взрыва в Видном
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