В Краснодарском крае пьяный водитель сжег свою машину. Об этом рассказали очевидцы, которые подвозили мужчину.

По их словам, он был очень зол из-за того, что автомобиль не заводится, и пообещал спалить ее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.