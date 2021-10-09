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Происшествия

15:02

Еще трое фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье арестованы

суды происшествия регионы

Фото: СК РФ

Советский районный суд оренбургского Орска арестовал еще троих фигурантов дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Об этом РИА Новости рассказали в суде.

Отмечается, что суд рассмотрел ходатайства следователей и избрал для троих жителей Орска меру пресечения в виде заключения под стражу, посчитав доводы СК РФ убедительными.

В ходе допроса один из обвиняемых признал вину полностью, еще двое – частично.

Ранее суд арестовал 29-летнего местного жителя, которого обвиняют по уголовной статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц". Он пробудет под стражей до 8 декабря.

О первых случаях отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области стало известно в четверг, 7 октября. В рамках уголовного дела местные правоохранители задержали шесть подозреваемых. В настоящий момент в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 26 человек.

Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол.

От суррогатного алкоголя в Оренбуржье умерли более 20 человек

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