В МВД Грузии подтвердили данные о гибели 4 человек при обрушении дома в Батуми

06:50
Фото: Москва 24
Четыре человека стали жертвами обрушения части жилого дома в Батуми, подтвердили в МВД Грузии. Об этом пишет РИА Новости.
"Поздно ночью спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек", – заявили в ведомстве.
Там отметили, что еще двое извлеченных из-под завалов были госпитализированы. В данный момент они получают все необходимое лечение.
Сейчас поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, добавили в МВД.
Накануне в центре грузинского Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного корпуса. Местные жители сообщали, что перед обрушением слышали хлопок.
По данным МВД Грузии, причиной частичного обвала дома мог стать ремонт, который велся на первом этаже. Версию взрыва бытового газа полицейские исключают.
В Батуми из-под завалов рухнувшего дома извлекли женщину
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