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Москва 24

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Происшествия

21:36

Спасатели вывели женщину из-под завалов дома в Батуми

происшествия за рубежом

Фото: Москва 24

Грузинские спасатели обнаружили женщину под обломками разрушенного дома в Батуми, ее вывели из-под завалов и доставили в больницу. Об этом сообщает агентство Batumelebi.

"Пострадавшую женщину доставили в местную клинику. По словам ее мужа, под обвалами все еще находятся их дети", – говорится в сообщении.

В региональном Минздраве уточнили, что специалисты продолжают поиск пострадавших.

8 октября в центре грузинского Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного корпуса. Местные жители сообщали, что перед обрушением слышали хлопок.

По данным МВД Грузии, причиной частичного обвала дома мог стать ремонт, который велся на первом этаже. Версию взрыва бытового газа полицейские исключают.

Под завалами дома в Батуми могут находиться до 15 человек

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