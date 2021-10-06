В Ногинске приступили к разбору части дома, где произошел взрыв газа. Туда по-прежнему не пускают никого кроме спасателей. Они выносят из разрушенных квартир личные вещи жителей. Ведь многие люди после трагедии остались без документов, обуви и теплых вещей.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир.

Жертвами трагедии стали семь человек. Пострадали 22 жильца, в том числе 4 ребенка.

По версии следствия, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ перетек из одной квартиры в другую, собрался там и взорвался.