Соседка рассказала, как спасла девочку в Солнечногорске от напавшего на нее мужчины

В Солнечногорске 11 сентября мужчина напал на девятилетнюю девочку. Он нанес ей удары по лицу и похитил мобильный телефон. К счастью, его спугнула соседка, подоспевшая на помощь ребенку. Подозреваемый попытался скрыться, однако вскоре был задержан правоохранителями. На допросе он признался, что планировал надругаться над девочкой, его арестовали. Рассказываем подробности происшествия.



Нападение во дворе

Момент нападения на девятилетнюю девочку 11 сентября в Солнечногорске попал на одну из камер видеонаблюдения. На кадрах ребенок спокойно идет днем по улице и смотрит в телефон. Вдруг мужчина, одетый в кепку и черную куртку, подходит сзади и резко хватает девочку за шею. Он поднимает ее над землей и уносит в сторону за машины. Ребенок пытается сопротивляться, но безрезультатно.

По данным СМИ, свидетелем нападения стала соседка, которая рассказала о случившемся своей мачехе. Женщина мгновенно выбежала на улицу спасать ребенка. В интервью РЕН ТВ она пояснила, что не успела бы догнать мужчину, поэтому закричала, чтобы тот отпустил девочку.





женщина, спасшая ребенка Начала громко-громко кричать: "Мужчина, отпустите ребенка!" Как только я крикнула, он остановился и, видимо, хватку ослабил, или что, но девочка смогла крикнуть. Она крикнула: "Помогите!" А нападавший побежал дальше. Никто не отреагировал, вокруг шли люди.

"Девочка сперва встала в оцепенении. Я позвала ее, и она побежала ко мне. Вокруг шли люди, но вообще никто не отреагировал, даже когда видели, что ребенок бежит ко мне, я пытаюсь ее успокоить. Вот что страшно", – заявила женщина в беседе с журналистами.

Подозреваемого 38-летнего мужчину вскоре задержали правоохранители. В ГСУ СК России по Московской области сообщили, что он был ранее судим. Следователи установили, что подозреваемый нанес девочке два удара по лицу, а также украл мобильный телефон.





из сообщения ГСУ СК России по Московской области В ходе допроса установлено, что, помимо грабежа, мужчина планировал совершить в отношении ребенка преступление против ее половой неприкосновенности, но его действия были замечены прохожими, которых девочка позвала на помощь. В результате обвиняемый был вынужден отпустить потерпевшую.

На допросе он дал признательные показания. Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что подозреваемому было предъявлено обвинение.

"Он обвиняется в совершении покушения на преступление против половой неприкосновенности ребенка, а также в совершении разбойного нападения (ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч.1 ст. 162 УК РФ)", – пояснила она.

13 сентября стало известно, что по просьбе следствия суд арестовал мужчину.



Как реагировать, если вы свидетель?

Семейный психолог Валерий Соколюк в беседе с Москвой 24 отметил, что равнодушие к чужой беде на улице чаще свойственно жителям больших городов. Однако, даже заметив, что кто-то насильно уводит ребенка, человек не всегда может отреагировать, указал он.

"В городе очень много факторов стресса, поэтому люди больше уходят в себя. Каждый человек находится в своих мыслях, переживаниях. Таким образом, даже видя подобную историю, люди все равно выбирают оставаться в себе, а не вовлекаться", – говорит психолог.

Кроме того, со стороны может показаться, что это просто "семейная разборка", считает Соколюк. "Люди со стороны не совсем понимают, что происходит. Для кого-то это может быть история семейных отношений. Вмешиваться, разбираться никто не хочет, все выбирают проходить мимо", – подчеркнул он.

Психолог считает, что в таких ситуациях не нужно оставаться в стороне, при этом необязательно применять силу. Если вы подозреваете, что ребенок в опасности, можно подойти и спросить у него, что случилось, советует эксперт. Кроме того, Соколюк рекомендует сообщить потенциальному обидчику о планах вызвать полицию. Обычно в таких ситуациях они ретируются, уточнил специалист.





Валерий Соколюк семейный психолог До физической драки обычно дело не доходит. Люди достаточно трусливы, чтобы начинать противостояние. Скорее всего, агрессор, увидев какую-то вовлеченность, быстро ретируется, даже если просто задать вопрос.

Психолог отметил, что злоумышленники обычно выстраивают план преступления в голове и четко его придерживаются. Если что-то идет не так, то, как правило, они быстро "соскакивают", поскольку ситуация вышла из-под контроля и может быть опасной.

Кроме того, психолог напомнил: важно научить своих детей, что делать в подобной ситуации. Например, громко звать на помощь, кричать "убивают!" или "пожар!" – фразы, которые привлекут посторонних, даже если слова не соответствуют действительности, заключил Соколюк.