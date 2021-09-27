В Ногинске спасли животных из дома, где произошел взрыв газа

Всех животных спасли из дома в Ногинске, где произошел взрыв газа. Среди спасенных оказался даже один попугай в клетке.

Много дней домашние питомцы провели в квартирах одни. Нельзя было использовать спецтехнику – здание могло обрушиться. По этой же причине в дом не пускали хозяев и волонтеров.

Подробнее о том, как спасали животных, – в эфире телеканала Москва 24.