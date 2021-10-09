СК возбудил дело после обрушения балкона с матерью и дочерью под Саратовом

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения балкона с матерью и дочерью в Саратовской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления СК.

Известно, что инцидент произошел в доме 1 по улице Санаторной в городе Вольск.

"По факту получения жильцами многоквартирного дома травм возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом в части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека", – утверждается в материале СК.

На данный момент следствию удалось установить, что обрушение балкона квартиры случилось из-за невыполнения правлением ТСЖ своих обязанностей. В результате инцидента с высоты упали стоящие на балконе в момент обрушения 57-летняя женщина и ее 32-летняя дочь.

Пострадавшие были госпитализированы. Уточняется, что мать получила тяжкий вред здоровью.

В СК добавили, что в данный момент устанавливается круг фигурантов дела. Им грозит до шести лет заключения.

Ранее пенсионер погиб при обрушении общего балкона в жилом доме в Хабаровске. По факту случившегося сотрудники прокуратуры проводили проверку.