Пенсионер погиб при обрушении балкона жилого дома в Хабаровске

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пенсионер погиб при обрушении общего балкона в жилом доме в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
По информации ведомства, речь идет о 71-летнем мужчине. Он упал с высоты шестого этажа при обрушении деревянного пола в доме 25 по улице Муравьева-Амурского.
По факту случившегося сотрудники прокуратуры начали проверку. В ходе нее планируется оценить действия организации, обслуживающей дом, а также органов местного самоуправления.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – заключили в прокуратуре.
Ранее женщина разбилась насмерть, упав с 16-го этажа дома в столичном районе Орехово-Борисово Южное. Тело погибшей было обнаружено на козырьке подъезда.
До этого на севере Москвы при проведении работ на кровле дома погиб рабочий. Инцидент произошел в результате обрыва троса строительной люльки.
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