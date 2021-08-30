Пенсионер погиб при обрушении балкона жилого дома в Хабаровске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пенсионер погиб при обрушении общего балкона в жилом доме в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По информации ведомства, речь идет о 71-летнем мужчине. Он упал с высоты шестого этажа при обрушении деревянного пола в доме 25 по улице Муравьева-Амурского.

По факту случившегося сотрудники прокуратуры начали проверку. В ходе нее планируется оценить действия организации, обслуживающей дом, а также органов местного самоуправления.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – заключили в прокуратуре.

Ранее женщина разбилась насмерть, упав с 16-го этажа дома в столичном районе Орехово-Борисово Южное. Тело погибшей было обнаружено на козырьке подъезда.

До этого на севере Москвы при проведении работ на кровле дома погиб рабочий. Инцидент произошел в результате обрыва троса строительной люльки.