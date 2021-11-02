"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве полковника милиции

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве заместителя главы управления МВД России. Тело полковника в отставке нашли на территории его загородного дома в бане.

Последний раз живым его видела его дочь. Отставной милиционер был у нее в гостях, а после вернулся домой в свой коттедж в поселении Десеновское и перестал отвечать на телефонные звонки.

Правоохранители установили, что жертва и предполагаемый убийца были знакомы. В ходе допроса мужчина сообщил следствию, что мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего.

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