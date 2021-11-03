"Московский патруль": в Якиманке мужчина похитил у работников бара чаевые

В столичном районе Якиманка мужчина шокировал сотрудников питейного заведения дерзким поступком. На глазах у всех он похитил баночку с, как ему казалось, мелочью.

Работники бара вышли за похитителем и попытались убедить его вернуть добычу, однако мужчина достал газовый баллончик и начал угрожать сотрудникам.

Караулить вора бармены не стали. Они позвонили в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Санкт-Петербурга. Московские оперативники задержали злоумышленника в Северной столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

