В День города на Алтуфьевском шоссе собрались десятки стритрейсров

В День города на Алтуфьевском шоссе собрались десятки любителей шумно погулять и быстро погонять. Стритрейсеры праздновали так, что слышал весь район: с музыкой, ревом моторов, горящими покрышками и кальяном.

Такие вечеринки, впрочем, скоро могут стать дорогим удовольствием. Законопроект, в 10 раз увеличивающий штраф за нарушение тишины в ночное время автомобилистами, в Мосгордуму внес глава столицы Сергей Собянин.

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