Найден второй самописец потерпевшего крушение самолета Ан-12

06:29
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС
Найден второй бортовой самописец самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Спикер сообщил, что изначально нашли только речевой самописец. Он был изъят.
"Параметрический (самописец. – Прим. ред.) находится в хвостовой части самолета, подлежит изъятию", – рассказал представитель.
Он отметил, что на месте происшествия находятся сотрудники Следственного комитета.
Самолет Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно", разбился недалеко от аэродрома рядом с селом Пивовариха в Иркутской области. При падении самолет загорелся.
В данный момент найдены тела шести погибших. Всего на борту лайнера находились девять человек.
По словам диспетчера аэропорта, самолет начал падать с высоты 230 метров. Это произошло после того, как экипаж доложил о заходе на второй круг.
С целью расследования происшествия Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создаст комиссию, в состав которой войдут представители министерства транспорта Белоруссии. Также проверку безопасности полетов начала прокуратура.
На борту разбившегося Ан-12 под Иркутском могло быть двое пассажиров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: