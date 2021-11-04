Найден второй самописец потерпевшего крушение самолета Ан-12

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС

Найден второй бортовой самописец самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Спикер сообщил, что изначально нашли только речевой самописец. Он был изъят.

"Параметрический (самописец. – Прим. ред.) находится в хвостовой части самолета, подлежит изъятию", – рассказал представитель.

Он отметил, что на месте происшествия находятся сотрудники Следственного комитета.

Самолет Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно", разбился недалеко от аэродрома рядом с селом Пивовариха в Иркутской области. При падении самолет загорелся.

В данный момент найдены тела шести погибших. Всего на борту лайнера находились девять человек.

По словам диспетчера аэропорта, самолет начал падать с высоты 230 метров. Это произошло после того, как экипаж доложил о заходе на второй круг.

С целью расследования происшествия Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создаст комиссию, в состав которой войдут представители министерства транспорта Белоруссии. Также проверку безопасности полетов начала прокуратура.