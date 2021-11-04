Найдены тела шести погибших при крушении Ан-12 в Иркутской области – МЧС

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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС
Спасатели нашли тела шести погибших при падении самолета Ан-12 в Иркутской области. Такие данные сообщил первый заместитель руководителя ГУ МЧС по региону Андрей Рябоволов, пишет ТАСС.
Как удалось выяснить, всего на борту потерпевшего крушение лайнера находились девять человек.
"На борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз", – подтвердил Рябоволов.
Он пояснил, что в данный момент на экспертизу доставлены останки шести человек.
Самолет Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно", разбился недалеко от аэродрома рядом с селом Пивовариха в Иркутской области. При падении самолет загорелся.
По словам диспетчера аэропорта, самолет начал падать с высоты 230 метров. Это произошло после того, как экипаж доложил о заходе на второй круг.
С целью расследования происшествия Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создаст комиссию, в состав которой войдут представители министерства транспорта Белоруссии. Также проверку безопасности полетов начала прокуратура.
На борту разбившегося Ан-12 под Иркутском могло быть двое пассажиров
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