Инфекционист назвал привитых от COVID-19 людей конечной точкой распространения вируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил особенность привитых от COVID-19 людей в цепочке распространения вируса, передает РИА Новости.

По словам эксперта, вакцинированные люди способны заразиться коронавирусом, однако выделяют меньше его частиц в атмосферу.

"Значит, что, когда человек заражается, он дальше вирус не передает. И вот тот, кто вакцинирован, выделяет меньшее количество вируса, вирусная нагрузка для окружающих снижается", – рассказал Тимаков.

Инфекционист назвал вакцинированных людей конечным звеном для вируса. Как следствие, останавливается мутация частиц COVID-19 с выделением новых штаммов, заключил он.

Ранее Евгений Тимаков дал совет россиянам, у которых уровень антител составляет менее 300 единиц. По словам эксперта, это количество признали достаточным для защиты от "Дельта"-штамма коронавируса, поэтому повторная вакцинация не рекомендуется.