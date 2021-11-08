В Подмосковье около 85% госпитализированных с COVID-19 не вакцинировались – Воробьев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
От 82 до 85% госпитализированных с коронавирусом жителей Подмосковья не проходили вакцинацию, заявил глава региона Андрей Воробьев. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня мы обновили статистику и видим, что 82–85% госпитализаций по ковиду у нас касаются людей, которые не привиты. Поэтому стимулирование к вакцинации для нас крайне важно", – сказал Воробьев на совещании с правительством и главами городских округов Московской области.
В то же время Воробьев поблагодарил граждан, ответственно относящихся к данному вопросу.
"Хочу поблагодарить и жителей, которые с пониманием относятся к этой задаче и тем самым повышают коллективный иммунитет, о котором так много говорят. Неслучайно по федеральной системе мы находимся в лидерах", – отметил губернатор.
Ранее Минобороны РФ открыло временный инфекционный центр для лечения больных коронавирусом в подмосковной Кубинке. Работу в центре будут осуществлять 220 военных медиков из Военно-медицинской академии имени Кирова, прибывшие из Санкт-Петербурга. Все они прошли курсы по подготовке для лечения пациентов с COVID-19.
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