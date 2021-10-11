Новости мира: в Италии, Франции и Швейцарии прошли митинги против "санпропусков"

В Италии, Франции и Швейцарии прошли митинги против "санпропусков". Среди тех, кого доставили в участки в Риме, лидеры ультраправой политической организации "Новая сила". Всех обвиняют в участии в беспорядках. Манифестанты требовали отставки президента и правительства и отмены закона об электронных ковидных паспортах. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Небольшая группа протестующих пыталась даже захватить штаб-квартиру крупнейшего национального профсоюза, но полиция довольно быстро их оттеснила.

На Украине акция протеста прошла прямо у государственной дачи президента Владимира Зеленского. Собравшиеся там люди жгли файеры и выкрикивали лозунги. Они требовали введения санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В акции приняли участие несколько сотен человек. Для того, чтобы охранять покой президента, к даче стянули около 500 полицейских. Они встали у забора живым щитом. До потасовок протестующих с правоохранителями дело не дошло.

В Ливане восстановили работу двух крупнейших электростанций страны. Производство энергии остановили после того, как на станциях банально закончилось топливо. Практически вся страна осталась без света. Местные жители спешно устанавливали солнечные батареи на крышах своих домов. Некоторые запустили собственные генераторы, но работа такого оборудования обходится в три тысячи долларов в день и позволить себе такое могут только очень обеспеченные ливанцы. В Минэнерго страны заявили, что энергетический кризис удалось преодолеть.

Сбой на электросетях случился и в Токио. Там отключение энергии привело к коллапсу на железной дороге и в метро. Поезда шли с опозданием более, чем в полчаса. Неразбериха творилась на восьми линиях, в том числе на самой загруженной – кольцевой. По данным местных информагентств, причиной сбоя мог стать пожар на подстанции железнодорожного оператора.

Миллионы британцев с удивлением обнаружили в супермаркетах пустые полки. Из-за кризиса с поставками в стране возник дефицит продуктов и товаров первой необходимости. По данным Daily Mail, примерно каждый шестой британский подданный не может приобрести привычную еду. Сократившийся ассортимент заметила почти половина опрошенных. Напуганные люди сметают с полок все, что на них еще осталось. Наибольшим спросом пользуются мясо, фрукты, замороженные продукты, питьевая вода и туалетная бумага. Ранее Великобритания столкнулась с топливным кризисом, каждый седьмой водитель не смог заправить свою машину.

В Калифорнии начали продавать гендерно-нейтральные детские товары. Этот штат стал первым, где власти обязали торговые сети предлагать покупателям игрушки и средства гигиены, которые одинаково бы подходили мальчикам и девочкам. Правда, это касается только крупных торговых центров, небольшие магазинчики могут работать по-прежнему. Закон подписал лично губернатор штата и в США многие уверены, что совсем скоро коллеги последуют его примеру.