Полиция в Швейцарии жестко разогнала противников обязательной вакцинации. В Сеть выложили ролик, как толпа мужчин в форме окружила человека, лежащего на асфальте. Он не сопротивлялся, но все равно получил несколько ударов в живот.

Протесты в Швейцарии начались две недели назад, когда правительство ввело ковидные паспорта. Недовольные люди чуть ли не каждый день выходят на улицы, а полиция не стесняется применять слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.