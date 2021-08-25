В России запретили включать рекламу из громкоговорителей на зданиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России с 25 августа вступила в силу поправка к закону, запрещающая включать рекламу товаров и услуг с помощью звукового оборудования, смонтированного на внешних стенах, крышах и других частях зданий и сооружений, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Не допускается распространение звуковой рекламы с помощью громкоговорителей и иного звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий или сооружений", – говорится в документе.

Изменения в документе, который был опубликован 25 мая текущего года, вступили в силу спустя 90 дней после публикации. Поправки внесли депутаты Астраханской области из-за многочисленных обращений местных жителей, которые просили ограничить распространение такой рекламы.

Ранее в РФ предложили ограничить рекламу фастфуда. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин считает, что эксперты (в том числе из ВОЗ) не раз отмечали, что регулярное употребление фастфуда может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. По его словам, в ряде стран уже действуют ограничения на рекламу еды из ресторанов быстрого питания.