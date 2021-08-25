В России запретили включать рекламу из громкоговорителей на зданиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России с 25 августа вступила в силу поправка к закону, запрещающая включать рекламу товаров и услуг с помощью звукового оборудования, смонтированного на внешних стенах, крышах и других частях зданий и сооружений, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Не допускается распространение звуковой рекламы с помощью громкоговорителей и иного звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий или сооружений", – говорится в документе.
Изменения в документе, который был опубликован 25 мая текущего года, вступили в силу спустя 90 дней после публикации. Поправки внесли депутаты Астраханской области из-за многочисленных обращений местных жителей, которые просили ограничить распространение такой рекламы.
Ранее в РФ предложили ограничить рекламу фастфуда. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин считает, что эксперты (в том числе из ВОЗ) не раз отмечали, что регулярное употребление фастфуда может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. По его словам, в ряде стран уже действуют ограничения на рекламу еды из ресторанов быстрого питания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: