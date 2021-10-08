Прокуратура начала проверку после взрыва на Амурском ГПЗ

Фото: instagram/prokamur

Прокуратура Амурской области инициировала проверку по факту произошедшего на местном газоперерабатывающем заводе. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram.

Известно, что на место происшествия отправилась Свободненский городской прокурор Ольга Смирнова.

"Свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту нештатной ситуации на Амурском газоперерабатывающем заводе", – подтвердили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства планируют проверить соблюдение промышленной и пожарной безопасности на объекте. Кроме того, ведомство будет контролировать работу оперативных служб на месте ЧП.

Ранее взрыв газа с последующим возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Инцидент случился на второй технологической линии.

В результате случившегося никто не пострадал.