Курц объявил об уходе с поста канцлера Австрии

Фото: ТАСС/AP Photo/Darko Vojinovic
Канцлер Австрии Себастьян Курц из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием принял решение покинуть свой пост, сообщает ТАСС.
Экс-канцлер государства предложил президенту республики Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства.
Отмечается, что сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета. Такое заявление он сделал на специально созванной пресс-конференции.
В августе состоялись переговоры австрийского канцлера Себастьяна Курца с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой Лавров назвал плачевным текущее состояние отношений между Россией и Евросоюзом.
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