Канцлер Австрии Курц положительно оценил переговоры с Лавровым

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что прошедшие в среду, 25 августа, переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым оказались продуктивными и содержательными.
"Было очень приятно встретиться сегодня в Вене с главой МИД России Сергеем Лавровым. Наши переговоры были посвящены совместной борьбе с COVID-19, ситуации в Афганистане, Белоруссии, гражданскому обществу, экономическому и культурному сотрудничеству, а также отношениям между ЕС и Россией", – написал он в Twitter.
Переговоры Лаврова с Курцем и главой МИД Австрии Александером Шалленбергом прошли в Вене. В ходе совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой Лавров назвал плачевным текущее состояние отношений между Россией и Евросоюзом.
При этом глава МИД РФ выразил готовность развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом, и с его членами исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе.
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