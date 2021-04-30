Путин и Курц договорились об активизации экономического сотрудничества

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин провел разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, во время которого они договорились, что после пандемии активизируют экономическое сотрудничество и туристический обмен между странами. Об этом сообщает РИА Новости.
"Объем торговли с Россией до пандемии составлял в 2019 году пять миллиардов евро, а российские туристы останавливались на ночь в Австрии около 1,2 миллиона раз. После окончания эпидемии необходимо быстрыми темпами активизировать этот обмен", – говорится в сообщении.
Кроме того, Курц предложил провести возможный саммит Путина с американским президентом Джо Байденом в Вене.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) к скорейшему допуску российской вакцины "Спутник V" на рынок Евросоюза.
Он подчеркнул, что российский препарат будет допущен в Евросоюз при условии подтверждения безопасности вакцины.
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