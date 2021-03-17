Канцлер Австрии призвал EMA к скорейшему допуску "Спутника V" на рынок ЕС

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Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) к скорейшему допуску российской вакцины "Спутник V" на рынок Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.

"Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны", – сказал канцлер.

Курц подчеркнул, что российский препарат будет допущен в Евросоюз при условии подтверждения безопасности вакцины.

Ранее комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал "Спутник V" хорошей вакциной. Он отмечал, что в ЕС необходимо производство российского препарата.

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, у "Спутника V" есть все возможности для сертификации в ЕС. Она подчеркивала, что спрос на российский препарат от коронавирусной инфекции в других странах продолжает расти.

Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Кроме того, в список входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения и Белоруссия.