Канцлер Австрии призвал EMA к скорейшему допуску "Спутника V" на рынок ЕС

17 марта, 23:46
Фото: imago images/SKATA/TASS
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) к скорейшему допуску российской вакцины "Спутник V" на рынок Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.
"Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны", – сказал канцлер.
Курц подчеркнул, что российский препарат будет допущен в Евросоюз при условии подтверждения безопасности вакцины.
Ранее комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал "Спутник V" хорошей вакциной. Он отмечал, что в ЕС необходимо производство российского препарата.
По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, у "Спутника V" есть все возможности для сертификации в ЕС. Она подчеркивала, что спрос на российский препарат от коронавирусной инфекции в других странах продолжает расти.
Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.
Кроме того, в список входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения и Белоруссия.
ЕС намерен провести переговоры по "Спутнику V"
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