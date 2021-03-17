Комиссар ЕК назвал "Спутник V" хорошей вакциной

15:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает "Спутник V" хорошей вакциной. По его мнению, в ЕС необходимо производство российского препарата и нужно помочь с этим.
"Среди вакцин – кандидатов на применение в ЕС, конечно, есть "Спутник V". Это, безусловно, хорошая вакцина. У нас нет оснований сомневаться в том, что русские – довольно хорошие ученые", – отметил он.
Ранее представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер сообщил, что на данный момент нет никаких переговоров о закупке "Спутника V" для всего Евросоюза.
До этого СМИ писали, что Евросоюз намерен дать старт переговорам по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V" для вакцинации населения европейских стран от коронавирусной инфекции.
ЕС намерен провести переговоры по "Спутнику V"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: