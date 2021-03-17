Комиссар ЕК назвал "Спутник V" хорошей вакциной

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Комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает "Спутник V" хорошей вакциной. По его мнению, в ЕС необходимо производство российского препарата и нужно помочь с этим.

"Среди вакцин – кандидатов на применение в ЕС, конечно, есть "Спутник V". Это, безусловно, хорошая вакцина. У нас нет оснований сомневаться в том, что русские – довольно хорошие ученые", – отметил он.

Ранее представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер сообщил, что на данный момент нет никаких переговоров о закупке "Спутника V" для всего Евросоюза.

До этого СМИ писали, что Евросоюз намерен дать старт переговорам по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V" для вакцинации населения европейских стран от коронавирусной инфекции.

