В ЕС готовы к переговорам по закупке российской вакцины "Спутник V" – СМИ

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Евросоюз намерен дать старт переговорам по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V" для вакцинации населения европейских стран от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Там рассказали, что чиновник ЕС, отвечающий за переговоры с производителями вакцин от имени сообщества, заявил о готовности правительств стран Евросоюза рассмотреть возможность переговоров с разработчиками "Спутника V".

На данный момент необходимо получить запросы о переговорах от четырех стран.

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать "Спутник V". Он подчеркнул, что был рад прочитать публикацию результатов третьей фазы клинических исследований российского препарата.