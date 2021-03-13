Пять стран попросили созвать саммит ЕС из-за неравного распределения вакцин

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Пять стран Евросоюза требуют провести саммит ЕС, на котором обсудят проблему, связанную с распределением вакцин от COVID-19 между участниками. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.

Данное требование выдвигают Австрия, Болгария, Латвия, Словения, а также Чехия. Соответствующее письмо глав правительств этих пяти государств уже отправили в Брюссель.

Авторы письма подчеркивают, что надо обеспечить распределение вакцин от коронавируса между странами ЕС пропорционально численности населения.

При этом руководители пяти стран раскритиковали предполагаемый механизм в рамках Евросоюза, который позволяет отдельным государствам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки на поставку лекарств. Утверждается, что из-за таких решений некоторые участники сообщества могут столкнуться с нехваткой вакцин от коронавирусной инфекции.

Ранее больше десятка стран приостановили использование вакцины AstraZeneca. Пока вакцину не используют в Австрии, Норвегии, Исландии, Дании, некоторых регионах Испании, в Италии и других странах.