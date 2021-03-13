Пять стран попросили созвать саммит ЕС из-за неравного распределения вакцин

13 марта, 19:36
Фото: AP Photo/Dano Veselsky/TASR via AP
Пять стран Евросоюза требуют провести саммит ЕС, на котором обсудят проблему, связанную с распределением вакцин от COVID-19 между участниками. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.
Данное требование выдвигают Австрия, Болгария, Латвия, Словения, а также Чехия. Соответствующее письмо глав правительств этих пяти государств уже отправили в Брюссель.
Авторы письма подчеркивают, что надо обеспечить распределение вакцин от коронавируса между странами ЕС пропорционально численности населения.
При этом руководители пяти стран раскритиковали предполагаемый механизм в рамках Евросоюза, который позволяет отдельным государствам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки на поставку лекарств. Утверждается, что из-за таких решений некоторые участники сообщества могут столкнуться с нехваткой вакцин от коронавирусной инфекции.
Ранее больше десятка стран приостановили использование вакцины AstraZeneca. Пока вакцину не используют в Австрии, Норвегии, Исландии, Дании, некоторых регионах Испании, в Италии и других странах.
Больше десятка стран приостановили использование вакцины AstraZeneca
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: