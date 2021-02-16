В Японии выбросят часть закупленной вакцины Pfizer

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Японским врачам придется избавиться от части вакцин Pfizer в связи с отсутствием достаточного количества шприцев. Об этом рассказал на пресс-конференции в Токио генсек кабмина Кацунобу Като, передает "Газета.ру".

В настоящее время власти ведут "переговоры с несколькими производителями", чтобы решить данную проблему. Като пояснил, что обычные шприцы позволяют извлечь лишь пять из шести инъекций. Это обусловлено особенностями флакона с препаратом. Полностью выкачать дозу могут только специализированные шприцы.



"Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать", – сообщил Като.

Заказанной партией Pfizer планируется вакцинировать порядка 60 миллионов человек вместо 72 миллионов по первоначальному плану. В первую очередь будут прививать медиков и соцработников. Начало санитарных мер запланировано на 17 февраля.

Япония подписала соглашения о поставке вакцин Pfizer в прошлом году. Аналогичные соглашения были достигнуты с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской биотехнологической фирмой Moderna.

Ранее ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для использования в условиях ЧС. Препарат стал второй вакциной, получившей официальную рекомендацию. Это касается как вакцины, производящейся в Южной Корее, так и производящейся в Индии.