У "Спутника V" есть все возможности для сертификации в ЕС – Матвиенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
У российского препарата от COVID-19 "Спутник V" имеются все возможности для сертификации в Евросоюзе. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.
"Российская вакцина имеет все возможности для этого", – подчеркнула Матвиенко. С 4 марта "Спутник V" проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА.
Как отмечает спикер СФ, спрос на российский препарат от коронавирусной инфекции в других странах продолжает расти. По ее словам, многие главы государств просят РФ о закупках.
"Безусловно, спрос на вакцину каждый день растет, многие главы государств звонят и просят Россию прислать им вакцину "Спутник V", – подчеркнула Матвиенко.
Ранее директор Центра имени Гамалеи назвал число произведенных доз "Спутника V". Согласно его утверждению, количество произведенного вакцинного препарата уже превышает порядка 10 миллионов доз.
После прививки "Спутником V" не было зафиксировано ни одного случая смерти – Гинцбург
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: