У "Спутника V" есть все возможности для сертификации в ЕС – Матвиенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

У российского препарата от COVID-19 "Спутник V" имеются все возможности для сертификации в Евросоюзе. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

"Российская вакцина имеет все возможности для этого", – подчеркнула Матвиенко. С 4 марта "Спутник V" проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА.

Как отмечает спикер СФ, спрос на российский препарат от коронавирусной инфекции в других странах продолжает расти. По ее словам, многие главы государств просят РФ о закупках.

"Безусловно, спрос на вакцину каждый день растет, многие главы государств звонят и просят Россию прислать им вакцину "Спутник V", – подчеркнула Матвиенко.

Ранее директор Центра имени Гамалеи назвал число произведенных доз "Спутника V". Согласно его утверждению, количество произведенного вакцинного препарата уже превышает порядка 10 миллионов доз.