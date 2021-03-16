Директор Центра имени Гамалеи назвал число произведенных доз "Спутника V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об объемах произведенной вакцины от коронавируса.
"Я могу косвенно говорить, что количество произведенного вакцинного препарата уже превышает порядка 10 миллионов доз", – заявил специалист на онлайн-брифинге.
Ранее Гинцбург заявил, что в РФ не зафиксировали летальных случаев после введения пациентам "Спутника V". Он отметил, что все, кто получил вакцину, защищены от коронавируса.
До этого он также рассказал, что российский препарат "Спутник V" одинаково эффективен для применения во всех возрастных категориях. Он отметил, что были опасения о снижении эффекта для старшего поколения, однако они не подтвердились.
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