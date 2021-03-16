Гинцбург заявил, что в РФ не зафиксировано летальных случаев после прививки "Спутником V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России и других странах не были зафиксированы летальные случаи после прививки от коронавируса препаратом "Спутник V". Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам эксперта, те, кто получил прививку, защищены от госпитализации и опускания вируса в легкие.

"Тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были защищены", – подчеркнул Гинцбург в ходе онлайн-брифинга.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Россия входит в топ-5 стран в мире по количеству привитых от коронавируса людей. Глава организации Кирилл Дмитриев подчеркнул, что учитывается именно полный курс из двух прививок.

Накануне сообщалось, что Евросоюз готовится вести с РФ переговоры по закупке российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Позже эту информацию опровергли в Еврокомиссии.

