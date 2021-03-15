Россия входит в топ-5 стран по количеству вакцинированных от COVID-19 людей – РФПИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия входит в топ-5 стран в мире по количеству привившихся от коронавируса людей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей", – заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Эксперт также объяснил, что подсчитывается не общее число инъекций, а полный курс вакцинации двумя компонентами антикоронавирусной вакцины.
По словам Дмитриева, на сегодняшний день две прививки от COVID-19 сделали уже 3,5 миллиона человек. Он уточнил, что показателя в 3 миллиона вакцинированных не добилась еще ни одна европейская страна.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января 2021 года. Процедуру преимущественно проводят с препаратом "Спутник V", который одобрен к применению почти в 50 странах мира. К переговорам о закупке вакцины также готовы в Евросоюзе.
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