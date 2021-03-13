Бразилия подписала контракт на покупку "Спутник V"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Минздрав Бразилии подписал контракт на покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как сообщило ведомство в Twitter, препарат будет импортирован бразильской лабораторией Uniao Quimica.

Ожидается, что 10 миллионов доз вакцины будет поставлено тремя партиями – в апреле, мае и июне.

При этом отмечается, что "Спутник V" еще должен быть одобрен Национальным агентством по санитарному надзору.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), "Спутник V" уже одобрен в 50 странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек.

Создатели "Спутника V" ранее потребовали извинений от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) за сравнение с "русской рулеткой".