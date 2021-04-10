Канцлер Австрии назвал возможной закупку "Спутника V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия и Австрия практически завершили переговоры о приобретении российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил канцлер республики Себастьян Курц, передает ТАСС.
Канцлер отметил, что страна может закупить препарат.
"Спутник V" стал бы дополнительным ускорителем (кампании по вакцинации в Австрии) c объемом в 1 миллион доз. Переговоры о контракте де-факто подошли к концу. Это значит, что закупка для нас в Австрии возможна", – объяснил Курц.
Ранее Себастьян Курц заявил, что страна может зарегистрировать "Спутник V" без одобрения регулятора. По его словам, все процедуры EMA длятся очень долго, поэтому Европа в вопросе вакцинации отстает, например, от Великобритании и США.
Курц выразил надежду, что Австрии удастся приобрести "Спутник V", что значительно ускорит процесс вакцинации в стране. Он также назвал большим преимуществом использование вакцины Венгрией и Сербией, что, по его словам, спасает жизни и сохраняет рабочие места.
Также сообщалось, что более половины жителей Германии готовы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
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