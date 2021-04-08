ФРГ и Австрия готовятся к переговорам по закупке "Спутника V"

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Германия готовится начать переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V", сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что решение о поставках будет принято только в случае одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA). При этом Еврокомиссия заявила министрам здравоохранения стран ЕС, что пока не планирует заключать контракт на поставки с РФ.

В связи с этим глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе виртуального совещания объявил, что Германия начнет обсуждения с Россией о соглашении. На переговорах Берлин планирует узнать, какое количество препарата Москва сможет предоставить и в какие сроки.

В то же время канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна может зарегистрировать "Спутник V" без одобрения регулятора. По его словам, все процедуры EMA длятся очень долго, поэтому Европа в вопросе вакцинации отстает, например, от Великобритании и США.

Курц выразил надежду, что Австрии удастся приобрести "Спутник V", что значительно ускорит процесс вакцинации в стране. Он также назвал большим преимуществом использование вакцины Венгрией и Сербией, что, по его словам, спасает жизни и сохраняет рабочие места.

В Норвегии ранее заяивли, что Евросоюз потерпел поражение со своей стратегией вакцинации от коронавируса, поэтому содружеству придется униженно идти на поклон к России за "Спутником V".