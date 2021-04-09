В ВОЗ рекомендовали не смешивать вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сведений о последствиях вакцинации от коронавирусной инфекции одновременно разными препаратами в настоящее время нет, из-за чего ВОЗ не рекомендует смешивать вакцины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспара.

"На данный момент нет доступных данных, чтобы рекомендовать это. Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас", – уточнил он.

Ранее глава министерства здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что людям младше 55 лет, получившим первую дозу вакцины от СOVID-19 компании AstraZeneca, предложат вторую дозу вакцины другой компании.

От этого препарата в Грузии скончалась медсестра Меги Бакрадзе, которая впала в кому после прививки. Уточняется, что у 27-летней девушки остановилось сердце.