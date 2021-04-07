Врачам в Грузии предъявили обвинение из-за смерти коллеги после вакцины AstraZeneca

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Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения двум врачам и одной медсестре клиники города Ахалцихе, чья коллега Мэги Бакрадзе скончалась после того, как привилась от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление органа.

Уточняется, что врачам предъявили обвинение за дачу ложных показаний. Сотрудников допросили во время расследования смерти девушки. Один из медиков рассказал, что находился с ней в комнате и оказал необходимую помощь, когда ей стало плохо.

"Указанный факт своими показаниями подтвердили Б. Л. и Т. Г. (имена обвиняемых ведомство не разглашает), однако следствие установило, что после иммунизации В. И. никаких медикаментов М. Б. (Мэги Бакрадзе) не давал. Он вообще не находился в комнате, в которой ей стало плохо", – говорится в сообщении.

Генпрокуратура обратится в суд для избрания меры пресечения для обвиняемых. Им может грозить тюремное заключение сроком от двух до шести лет.

Ранее сообщалось, что в Грузии скончалась медсестра Меги Бакрадзе, которая впала в кому после прививки от коронавируса препаратом AstraZeneca. Уточняется, что у 27-летней девушки остановилось сердце. Накануне глава Минздрава страны Екатерина Талаквадзе рассказала, что у пациентки развился анафилактический шок. Вместе с тем она заявила, что прививки вакциной AstraZeneca в Грузии продолжатся.